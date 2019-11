Drie hennepkwekerijen in de regio ontmanteld

De politie Rotterdam-IJsselmonde heeft woensdagmiddag een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Kees Pijlstraat in Rotterdam.

De plantage in de moderne flatwoning wordt ontmanteld. De politie doet onderzoek.

Schiedam

Eerder op de dag trof de politie een grote hennepkwekerij aan in de Noordmolenstraat in Schiedam. Daar ging het om honderden planten.

De wietplanten waren verborgen achter een muur. De brandweer moest er aan te pas komen om een gat in de muur te maken, zodat de politie de plantage kon ontmantelen.

Dordrecht

Ook in de Dordtse Balistraat werd een hennepkwekerij aangetroffen. Het betreft een huis dat enkele maanden geleden van eigenaar is verwisseld en daarna niet actief bewoond leek te worden. Het zou gaan om een plantage in de kelder en op de tweede etage.

De planten werden direct vernietigd en dat was goed te ruiken in de straat. Toevallig - of niet? - had de politie de dag ervoor via flyers gevraagd of de bewoners extra willen opletten op de aanwezigheid van hennepplantages.

Volgens mediapartner RTV Dordrecht is er een 36-jarige Rotterdammer aangehouden.