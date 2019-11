Portret van Ben van der Kooi, 'patriottisch activist'

Hij geldt als de bekendste en meest omstreden rechts-radicaal van de regio Rijnmond, al noemt hij zichzelf liever 'patriottisch activist': Ben van der Kooi (45). De Rotterdammer is al vele jaren het gezicht van tal van demonstraties tegen de islam, de multiculturele samenleving, of links Nederland.

'Ben Spandoek' is een van zijn bijnamen. "Op straat moet je zijn" is zijn motto. Al laat hij zich op sociale media evenmin onbetuigd. Twee jaar geleden kwam hem dat nog op een boete te staan, toen hij Sylvana Simons had beledigd, onder meer door haar 'Sylvana banana' te noemen. "Ik snap wel dat je dat 'onnodig grievend' kunt noemen." De boete van 250 euro is inmiddels betaald.

Hij zoekt met zijn activisme regelmatig de grenzen op. Anders dan zijn broer, Florens van der Kooi, die actief is voor de nationalistische beweging Voorpost. "Florens is een keurige voorman. Hij blijft betamelijk, waar ik nog wel eens over de grenzen heenga."

Opmerkelijk is het, twee broers die de radicaal-rechtse flank bestrijken. Uit wat voor gezin komen zij? "Het is een conservatief-christelijk milieu. Duidelijke normen en waarden. Het gezin stond centraal. Ik ben tegen het homohuwelijk."

Pim Fortuyn

Hoe rijmt hij dat met een van zijn helden, Pim Fortuyn? "Ik vond hem een interessant politiek fenomeen. Maar het extravagante in zijn gedrag wees ik af." Geen homohuwelijk: dat heeft hij dan met de moslims gemeen. Dat schept een band.. Van der Kooi lacht. "Ja, al zie ik het nooit tot een sprookjeshuwelijk tussen SGP en Denk komen."

Waar ligt zijn eigen politieke hart? "Ik ben een PVV-stemmer, maar ook lid van Forum voor Democratie. Ik zie de jonge flair daar en sluit een overstap zeker niet uit."

Zijn aanwezigheid kort geleden op een bijeenkomst van het Forum in Rotterdam leidde tot commotie. FvD-leden zeiden 'geen neo-nazi' in hun midden te willen hebben. Van der Kooi is boos over die benaming. "Dat is smaad en laster. Ik breng de Hitlergroet niet en Mein Kampf is niet de leidraad in mijn leven."

Uitgesproken, raciale ideeën heeft hij wel. Zoals over de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. "Hij doet het goed. Hij praat als een staatsman. Maar het kan niet dat hij burgemeester is, want hij is een Marokkaan." In de praktijk werkt het, maar in theorie volgens hem niet? "Je vat het goed samen. Het kan niet volgens mijn principes."

Schietpartijen

Hij koppelt ook criminaliteit aan etniciteit. "Kijk maar naar al die schietpartijen de laatste tijd in Rotterdam." En dat terwijl 'zijn' Pim Fortuyn door de autochtoon Volkert van der G. werd vermoord. Daar geeft Ben zijn eigen draai aan. "Volkert heeft verdienstelijk werk verricht voor allochtoon Nederland. En sommigen zeggen dat er een Syriër bij betrokken was, die lag op een elektriciteitshuisje..."

Ben van der Kooi sluit niet uit dat hij ooit zelf nog politiek actief wordt. "Ik ben al politiek bewust vanaf mijn twaalfde. Ik heb wel een voorgevoel dat ik mij daar kan ontplooien. FvD, NVU, of een andere partij. Men zegt dat ik zo onbeheerst ben, maar ik denk dat ik dat heel evenwichtig kan brengen."

