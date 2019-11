Van Persie spreekt nu alleen nog over Feyenoord als fan

Robin van Persie over zijn voetbalpensioen, het huidige Feyenoord en racisme in Nederland

Robin van Persie is natuurlijk ook teleurgesteld over de prestaties van het huidige Feyenoord, waar hij nu geen deel meer van uit maakt. Maar publiekelijk zijn mening geven over de club: dat doet hij liever niet meer.

"Ik kijk nu als fan. Alle wedstrijden die ik ben geweest hebben ze gewonnen. Hoewel, tegen Young Boys werd het gelijk. Maar ik hoop dat ze leuk voetbal spelen en winnen," zegt Van Persie.

"Weet je wat het is, Feyenoord is mijn club. Het is niet mijn rol om ze te beoordelen en dat kan ik ook niet. Ik heb vier wedstrijden gezien en twee trainingen. Als Dick (Advocaat red.) of Cor (pot red.) mij om mijn mening vragen, dan geef ik die. Ik vind het chiquer om dat binnenskamers te houden."

Wij spraken Robin van Persie bij de uitreiking van de Gouden Mossel 2019, die hij samen met Sander de Kramer heeft gewonnen . Hij geniet momenteel van zijn voetbalpensioen, hoewel hij nog dicht op de voetbalwereld zit, als analyticus in Engeland.

Waar hij wel een uitgesproken mening over heeft, is het racismevraagstuk in Nederland, dat is opgelaaid sinds de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior: "Ik vind het schandalig dat dit gebeurt in de wereld. Ik ben opgegroeid in Rotterdam-Oost met Turkse en Marokkaanse jongens. Dat soort tuig dat dit doet, moet je keihard aanpakken. Het is tijd dat er heel snel een voetbalwet komt zoals in Engeland. Jongens die zich misdragen moeten zich op een wedstrijddag aan de andere kant van de stad melden."

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Robin van Persie.