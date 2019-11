Feyenoord bevestigt komst technisch directeur Arnesen

Ook heeft de stadionclub een financieel directeur aangetrokken. Pieter Smorenburg (54) gaat deze functie per direct invullen. Arnesen volgt Martin van Geel op als technisch directeur in De Kuip. Sjaak Troost nam de afgelopen periode zijn taken als ad-interim waar.

Frank Arnesen (63) begon na zijn voetballoopbaan als assistent-trainer bij PSV en groeide in Eindhoven na drie jaar door naar de functie van technisch manager. In 2004 vertrok de Deen naar Engeland, waar hij werkzaam was voor Tottenham Hotspur als technisch directeur en later bij Chelsea als hoofdscout, coördinator jeugdopleiding en technisch directeur. Chelsea behaalde onder zijn technisch bewind twee keer het kampioenschap in de Premier League. Arnesen was vervolgens nog werkzaam in Duitsland, Oekraïne, Griekenland en België als td en bekleedde bij PSV nog de functie van technisch commissaris.

De nieuwe CFO Pieter Smorenburg (54) was tot voor kort financieel directeur bij K3Delta, een bedrijf actief in het winnen, verwerken en leveren van zand, grind en klei. Smorenburg studeerde Bedrijfseconomie en Accountancy aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan in 1988 in de accountancy bij KPMG in Rotterdam. Hij bediende een groot aantal bedrijven, zowel internationaal/beursgenoteerd als nationaal/familiebedrijf in verschillende sectoren. In 2014 trad hij aan als Chief Financial Officer (CFO) van de infrastructuurdivisie van VolkerWessels, een functie die Smorenburg bekleedde tot zijn overstap naar K3Delta in 2017.