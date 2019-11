Rotterdammer maakt zich op voor barre tocht door Zuidpool

"Beeld je nu in dat je in een diepvries stapt en er pas na Oud en Nieuw weer uit gaat", zegt Jaco Ottink over zijn missie tegen Rijnmond. De Rotterdammer, die momenteel in Londen woont, bereidt zich voor op een barre tocht van 1100 kilometer in 55 dagen door Antarctica.

"We worden gedropt aan de rand van het continent Antarctica. Daar vandaan gaan we lopen in een team van drie personen. Na 55 dagen hopen we het 90-gradenpunt bereikt te hebben. Dat punt is het hoogste én laagste punt op aarde. Zie het als de top van een berg", zegt Ottink over zijn zoveelste expeditie.

Waarom déze tocht? "Sneeuw en ijs fascineren mij. In die omgeving ben ik op mijn best", zegt de avonturier. "Daarnaast wil ik als tweede Nederlander de hoogste berg van elk continent plus de Noord - en Zuidpool beklommen hebben."

Mentale uitdaging

Toch is de belangrijkste drijfveer voor Ottink het trotseren van fysieke en mentale uitdagingen. "De Zuidpool is een omgeving waar het 24 uur per dag licht is. Er zijn geen bomen en planten. Dat is mentaal heel zwaar. Ik ben nieuwsgierig hoe ik daar mee omga. Ik zal zeker vloeken en mezelf afvragen waarom ik überhaupt begonnen ben, maar ik ben heel gepassioneerd om dit te volbrengen."

Ottink heeft zich goed voorbereid, maar realiseert zich dat er onderweg iets mis kan gaan. Antarctica is anderhalf keer zo groot als Australië en onderweg kom je niets of niemand tegen. "We zijn in elk geval verzekerd voor een reddingsoperatie. De kosten daarvan zijn extreem hoog, namelijk 250 duizend dollar, maar we hebben dus satellietverbinding. Er zit een kamp op Antarctica waar vandaan ze een operatie kunnen opzetten, maar het kan wel even duren. Dat is wel lastig met een gebroken been."

Kinderen

De ontdekkingsreiziger zal zijn vrouw en kinderen enorm missen. Aan het einde van het jaar worden zijn dochters 12 en 10 jaar. "Ze hebben mij brieven meegegeven en ik laat boodschappen achter. Ik ga ze op hun verjaardag proberen te bellen vanaf de Zuidpool. Het is wel heel bijzonder als papa daar vandaan belt natuurlijk."

Voor de kleine Tom (4) is het lastiger te begrijpen waarom zijn vader deze trip maakt. "Maar gelukkig komen mijn ouders tijdelijk bij ons wonen om te helpen."