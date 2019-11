Aangifte tegen bestuurder Zwijndrechtse coffeeshop Xpresso voor verduistering tonnen

Medewerkers van coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht hebben woensdag aangifte gedaan van fraude, diefstal, zwijggeld en verduistering. Er is aangifte gedaan tegen de op non-actief gestelde directeur, een tweede medewerker en de Raad van Toezicht van Xpresso. Er zou voor tonnen zijn verduisterd. De coffeeshop is per direct gesloten.