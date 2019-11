Onderzoek energietransitie: vlag uit op Goeree-Overflakkee, druiven zuur op Voorne-Putten

Op Goeree-Overflakkee gaat de vlag uit, op Voorne-Putten is het even slikken. Niet iedereen is blij met het onderzoek van AD en Rijnmond naar de aanpak van de energietransitie.

"Dat was lekker wakker worden met zulke berichtgeving", zegt wethouder Tea Both-Verhoeven (Duurzaamheid, CDA) van Goeree-Overflakkee. Om er meteen aan toe te voegen: "Ik ervaar het als een groot compliment voor de hele samenleving op Goeree-Overflakkee, want we doen het met elkaar."

In het onderzoek van AD en Rijnmond komt het eiland naar voren als het 'pareltje' van de energietransitie, met tal van innovaties en concrete projecten. Zo wil de gemeente volgend jaar al energieneutraal zijn, dankzij de aanleg van windmolens en zonnepanelen.

Natuurlijk, het eiland heeft voldoende wind en zon. En daarnaast weinig energievretende zware industrie. Maar het is meer dan dat, zegt de wethouder. "We kregen de opgave van de provincie om windenergie te leveren. Toen besloten we van de bedreiging een kans te maken, om koploper te worden."

Opvallend, omdat 'Flakkee' ook geldt als een SGP-bolwerk, een partij die landelijk niet geldt als een uitgesproken 'klimaatpartij.' "Daar merken wij niet veel van. Ons beleid wordt politiek breed gedragen, met steun van innovatieve lokale ondernemers."

Zo krijgt de fusiegemeente smoel. Die profileert zich als 'Energy Island.' "Een goede manier om ons te onderscheiden van de rest. Ik zie het onderzoek van AD en Rijnmond als een bevestiging daarvan. Een motivatie om een tandje bij te zetten", zegt Both-Verhoeven.

Vlees noch vis

Op Voorne-Putten was de stemming minder uitgelaten. De gemeenten daar scoorden behoorlijk laag. De gemeenschappelijke 'Routekaart Duurzaam Voorne-Putten' is vlees noch vis – geen urgentie en geen concrete doelen.

Ook lijkt de basisinformatie niet op orde. Nissewaard (Spijkenisse e.o.) wist bijvoorbeeld niet hoeveel energie de gemeente zelf gebruikt en hoeveel ambtenaren er zich mee bezig houden. "Hier herkennen wij ons niet in. Wij houden ons zeker nadrukkelijk bezig met de energietransitie", is de reactie van Nissewaard.

Het aantal ambtenaren is inmiddels achterhaald; dat zijn er bijna vier. "En in januari presenteren we ons to do-lijstje met concrete maatregelen. Dan kunnen we vertellen wat we allemaal gaan doen", aldus een voorlichter.

Ook Brielle 'herkent zich niet in het geschetste beeld'. "Het is teleurstellend, we zijn juist heel trots op de klimaataanpak. Onze wethouder is heel enthousiast", weet een voorlichter.

Dan Rotterdam, de krachtpatser met een enorm budget én ambtenarenapparaat. Wethouder Arno Bonte (Energietransitie, GroenLinks) neemt het evenwel op voor de regiogemeenten.

Goed beeld

"Het onderzoek geeft een goed beeld", stelt hij vast. "Het is voor veel gemeenten een nieuw onderwerp en daarom zullen er niet overal voldoende ambtenaren mee bezig zijn. Wij willen onze ervaringen en kennis delen met andere gemeenten in de Rotterdamse regio. Die rol zie ik ook voor Rotterdam als gemeente die voorop loopt met klimaatmaatregelen."

Bonte deelt de kritiek niet dat in Rotterdam de maatregelen vooral van bovenaf worden opgelegd en weinig van onderaf. "Voor het Rotterdams klimaatakkoord hebben we gesprekken gevoerd met honderd bedrijven en organisaties en duizend Rotterdammers."

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Rijnmond en drie AD-titels (AD Rotterdams Dagblad en AD De Dordtenaar/Rivierenland).