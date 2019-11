Twee overvallen kort na elkaar in Rotterdam

Hij kon niks buitmaken, want de ondernemer joeg hem z'n zaak uit. De verdachte is op een damesfiets weggevlucht in de richting van Blijdorp.

Even later was er verderop in Prinsenland nog een overval. Daar kwam een man met een wit masker snackbar De Prins op de Rietkerkweg binnen. Medewerkers vluchtten naar achter en drukten de alarmknop in. De overvaller ging er vervolgens lopend vandoor. Ook hij heeft niets buitgemaakt.

Opmerkelijk genoeg was er drie dagen geleden in Vlaardingen ook een overval waarbij de dader een wit masker droeg. De politie kon niet zeggen of dit om een zelfde soort masker ging.