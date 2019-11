Fenixloods op Katendrecht getransformeerd tot gloednieuw appartementencomplex

Op de plek van de welbekende Fenixloodsen op Katendrecht is woensdagmiddag officieel het appartementencomplex Fenix 1 geopend. Er zitten ongeveer tweehonderd appartementen in het negen verdiepingen tellende complex aan de Veerlaan.

Zo'n honderd jaar geleden stond de loods nog wereldwijd bekend als de grootste overslagloods van Europa, om na de jaren '80 vele jaren leeg te staan. Tussendoor brak het bombardement van de Tweede Wereldoorlog en een grote brand in 1947 de loodsen in twee stukken, waardoor Fenix 1 en Fenix 2 ontstonden.

Maar Katendrecht is al jaren bezig aan een opmars en de oplevering van Fenix 1 betekent dan ook dat er in één klap een kleine vierhonderd Katendrechters bij zijn gekomen. "Het is ook echt een prachtig gebied, je hebt de rivieren om je heen maar tegelijkertijd ook het gemak van de stad", zegt één van de nieuwe bewoners vol trots.

Miljoen kilo staal

Architect Robert Winkel is meer dan trots op het eindresultaat. "Het is naar mijn idee ook echt een uniek project voor Nederland. De loodsen waren niet beschermd maar zijn toch bewaard gebleven en hebben we gebruikt binnen dit complex", legt Winkel uit. "Door die loodsen heen is met een stalen constructie, waarbij één miljoen kilo staal is gebruikt, een tafel neergezet met daarop 212 betonnen appartementen."

Toch wordt het complex niet enkel bewoond door de nieuwe bewoners. Zo hebben culturele partijen als Codarts, Conny Jansen Danst en Circus Rotjeknor al hun plek binnen het pand en komt er ook een breed assortiment aan horeca.

"Dat maakt het heel levendig hier", zegt een andere nieuwe bewoner, die tegelijkertijd tevreden is over de rust binnen het pand. "Wanneer je op de binnenplaats staat, is het heerlijk rustig. Je begeeft je in de stad, maar hier voelt het net aan als een dorp. Heerlijk vind ik dat."