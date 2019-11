Minuut geen voetbal als actie tegen racisme

Komend weekend wordt bij alle wedstrijden in het betaald voetbal een minuut niet gevoetbald. Dat is besloten na de racistische spreekkoren bij de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior.

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira was zondag doelwit van racistische spreekkoren, oerwoudgeluiden en Zwarte Piet-liedjes. Die waren afkomstig van aanhangers van FC Den Bosch.

De clubs willen aandacht vragen voor racisme in de sport door een minuut lang stil te staan terwijl op het scorebord de tekst 'Racisme? Dan voetballen we niet' te zien is.