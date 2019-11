'Overval' bij winkelcentrum in Ridderkerk blijkt opnames videoclip

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Al snel bleek het niet te gaan om een overval, maar om opnames van een videoclip. De politie heeft de jongeren gecontroleerd en heengezonden.

In Rotterdam-IJsselmonde belden bezorgde buurtbewoners eind september ook de politie vanwege jongeren in bivakmutsen. Die liepen toen met, wat later bleek nepwapens, over straat. Dat waren ook opnames van een muziekclip.