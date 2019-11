Op deze tijden moet je vanaf volgend jaar betaald parkeren op Noordereiland Rotterdam

Gratis parkeren op het Noordereiland in Rotterdam is vanaf 1 januari definitief voorbij. De gemeente heeft deze week bekendgemaakt wanneer er betaald moet worden.

Van maandag tot en met zaterdag is dat van 09:00 uur tot 23:00 uur. Op zondag wordt dit van 12:00 tot 23:00.

De gemeente gaat met deze tijden in tegen het advies van de wijkraad. Die wilde dat betaald parkeren op het Noordereiland tot 01:00 uur 's nachts zou gelden.

Op Noordereiland is het al jaren lastig om de auto te parkeren parkeren, omdat het er nu nog gratis is. Mensen die in het centrum moeten zijn, zetten hun auto's daarom vaak daar neer.

Het is nog niet bekend wat de tarieven worden.