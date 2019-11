Inval in Zwijndrechtse coffeeshop Xpresso na berichten over fraude

Justitie heeft woensdag een inval gedaan bij coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht. De coffeeshop kwam eerder op de dag in het nieuws, omdat medewerkers aangifte hadden gedaan van fraude, diefstal, het betalen van zwijggeld en verduistering.

Zo'n vijf justitiemedewerkers kwamen rond 20:00 uur aan bij het pand van Xpresso aan de IJsselmeer in Zwijndrecht. Daar zijn ze zo'n anderhalf uur bezig geweest met de doorzoeking.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat er woensdagavond een inval is gedaan, maar kon niet zeggen of er iets is meegenomen uit het pand. Ooggetuigen spreken van de vondst van een geldbedrag van 150 duizend euro die in een kluis van de coffeeshop zou hebben gelegen.

De woordvoerder kon niet zeggen waarom woensdag besloten is om de zaak te doorzoeken "maar het ligt wel in de rede dat het te maken heeft met de aangifte tegen de directeur, medewerker en Raad van Toezicht."