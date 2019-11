Rotterdammer vast na achtervolging door achtertuinen Feijenoord

Een 21-jarige Rotterdammer is woensdagochtend opgepakt na een achtervolging door de wijk Feijenoord. De man wilde zich niet zonder slag of stoot overgeven aan agenten die hem hadden opgespoord.

De Rotterdammer wordt verdacht van meerdere berovingen, bedreiging, afpersing, fraude, diefstal en het betalen met vals geld. Hij zou onder meer dure telefoons via Marktplaats kopen en die betalen met vals geld. Daarna verkocht hij de 'buit' weer door.

Bij de politie was een tip binnengekomen dat de man zich zou ophouden in een huis in de Van Malsenstraat. Toen de agenten daar aanbelden, nam hij via de achterdeur de benen. Een korte achtervolging door de achtertuinen van de Van Malsenstraat eindigde achter de Breedpleinkerk.

De man blijft vastzitten en wordt de komende dagen verhoord.