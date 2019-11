Week van het mbo: Yasmin wil vanuit studie jongeren met problemen helpen

Yasmin aan het werk tijdens een les in het Huis van de Wijk 'Post West' in Delfshaven

Rijnmond gaat tijdens de Week van het mbo op zoek naar een aantal voorbeelden van studenten die aan het begin staan van een mooie carrière. Ditmaal spreken we Yasmin Rustom, die een opleiding dienstverlening volgt aan het Albeda College via de zogeheten praktijkroute.

Dat laatste houdt in dat Yasmin zich elke ochtend meldt bij haar stage, om vervolgens in de middag les te krijgen. Op die manier wordt het hele jaar door de praktijk door de lessen heen verwerkt. "En dat werkt echt beter voor mij", stelt Yasmin, die bewust koos voor deze route. "Ik kan totaal niet een hele dag stilzitten achter een bureau. Ik moet bezig zijn."

Binnen haar opleiding dienstverlening heeft de 21-jarige uit Schiedam tal van mogelijkheden. "Ik wil richting facilitair afstuderen, zodat ik een goede basis heb", legt ze uit. "Daarmee kan ik daarna verschillende kanten op."

Jongeren helpen

Want daarna wil Yasmin verder. "Ik wil richting een niveau-4 opleiding, namelijk persoonlijke begeleiding voor specifieke doelgroepen." Ook agogisch therapeut, waarbij je onder meer verschillende activiteiten bedenkt voor een cliënt om deze verder te helpen, vindt ze interessant. "Want ik ben ook een spoken-word artiest, dus ik vind het leuk om creatief bezig te zijn."

De vervolgopleidingen dienen uiteindelijk voor Yasmin een einddoel: het helpen van andere jongeren die met problemen zitten.

"Ik zat als meisje van 12 al in een jeugdraad in de deelgemeente Feijenoord. Ik was altijd al bezig met anderen helpen. Toen ik daarna zelf bij Jeugdzorg terecht kwam, besefte ik mij dat ik daar later ook iets mee wilde doen."

Daarbij heeft de jonge studente ook al haar eigen ideeën over hoe ze jongeren wil benaderen. "Vaak worden ze gezien als probleemjongeren, maar ik spreek liever over jongeren met problemen. Ik wil ze laten zien dat er écht meer in hun zit dan ze zelf denken."