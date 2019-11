Extraatje voor arme kinderen in Barendrecht: 'Er is hier wel degelijk armoede'

De cadeaus worden betaald van de zogeheten Klijnsmagelden. Voormalig staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken verdeelde een aantal jaar geleden 85 miljoen euro over de Nederlandse gemeenten, op basis van het aantal kinderen in arme gezinnen op deze plekken. Barendrecht krijgt daardoor jaarlijks zo'n 160 duizend euro uit deze pot.

Schaamte en verborgen armoede

Armoede in Barendrecht, bestaat dat wel? "Die vraag heb ik vaker gehoord", zegt vrijwilliger Jolanda Bongerd. Zij helpt de kinderen woensdag met het uitzoeken van nieuwe kleding. "We hebben het niet alleen over armoede vanwege een minima-inkomen, maar ook over mensen die een koophuis hadden en dat met een schuld hebben moeten verkopen. Er is veel schaamte en verborgen armoede, maar het is er wel degelijk."

De kinderen konden kiezen uit kleding, een kappersbeurt, een theaterkaartje, speelgoed, of een tweedehands fiets, tablet of telefoon. Het extraatje vanuit de gemeente levert blije gezichten op.

"Ik heb iets gevonden voor het kerstdiner", zegt een meisje. "Ik vind het erg leuk dat dit gebeurt. Ook voor andere kinderen die het niet konden betalen, ben ik blij." Een ander meisje sluit zich daarbij aan. "Ik heb een broek met rode en witte streepjes en een vest met rode en witte streepjes gekozen. Ik vind het leuk, ik wil het gemeentehuis bedanken."

Winnie Hofland, fractievoorzitter van de PvdA in Barendrecht, wordt er stil van als ze de blije kinderen ziet. "Dit zijn kinderen die uit een moeilijke situatie komen. Ze verdienen een extraatje. Ze stralen hierdoor, ze horen erbij én ook met de mindset - 'ik ben het ook waard' - doet het veel."

Opgepot

Het geld uit de Klijnsmagelden is in het verleden niet alleen aan de arme kinderen besteedt. De voormalige Barendrechtse wethouder Lennart van der Linden stopte volgens het programma Nieuwsuur een groot deel van het geld in de 'pot voor algemene middelen'.

"Dat snap ik echt niet. Dat heeft me heel boos gemaakt, zeker in tijden dat er gewoon geld genoeg was", reageert fractievoorzitter Winnie Hofland van de PvdA in Barendrecht. "Het is vanuit het Rijk voor dit doel beschikbaar gesteld en het is hard nodig."

Voorbeeld

Ze is blij dat het geld nu juist besteed wordt. "Dit is niet de oplossing voor armoede. Daar zijn deze gelden ook niet voor bedoeld. Deze gelden zijn echt bedoeld als extraatje voor de kinderen, bovenop bestaand beleid. Zo willen we het ook besteden."

Hofland vindt het onbegrijpelijk dat het geld bij veel gemeenten nog niet op de juiste manier wordt besteed. "Ik hoop dat wij een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten."