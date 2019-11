Groene vrienden

Chris Natuurlijk haalt zaterdag om 08.00 uur kamerplanten in huis, gaat duurzaam shoppen, leest literaire vogelverhalen en is op bezoek bij de boekhandel in de bieb.

Waarom is het goed om planten in huis te hebben? Tuinvrouw Winnefred van Dijk, die zelf ook steeds meer planten naar binnen haalt, vertelt wat zij vindt van het boek Hoe je een plant van je laat houden.





De Hoopgoot

Het shopseizoen voor Pakjesavond en kerst komt op Black Friday tot een hoogtepunt met grote kortingen op van alles en nog niks. Chris Natuurlijk gaat op bezoek bij Oase , een mini-waren huis dat zich etaleert als alternatief voor de Koopgoot. Bij het duurzame warenhuis in Rotterdam kun je kleding ruilen, duurzame cadeau's met een verhaal vinden en duurzaam eten en drinken. Oase is ook betrokken bij CHANGEZ XL , de circulaire tegenhanger van Black Friday. In BlueCity, in het voormalige zwembad Tropicana kun je op vrijdag 29 november speelgoed, kleding en spullen ruilen.

Herfsteditie van De scharrelaar

Van de koolmezen van Rosa Luxemburg tot de ooievaars van Kester Freriks. Je leest erover in de herfsteditie van De Scharrelaar . Redacteur Caspar Dullaart van het literaire vogeltijdschrift is te gast.





Donner in de Bieb

In de Centrale Bibliotheek in Rotterdam kun je sinds kort niet alleen boeken huren, maar ook kopen.

Donner - de grote boekhandel aan de Coolsingel - heeft in de bibliotheek een filiaal geopend.

Chris Natuurlijk gaat kijken bij de nieuwe huisgenoot van de bieb.

Zaterdag 23 november van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond