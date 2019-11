Folderbranche vecht door tegen invoering ja/ja-sticker

Bedrijven uit de folderbranche vechten door tegen de invoering van de ja/ja-sticker. Gemeenten als Rotterdam en Schiedam doen onderzoek naar de mogelijkheden voor de invoering van een dergelijke sticker, maar in Amsterdam is deze inmiddels zelfs al in gebruik.

Amsterdammers kunnen sinds begin 2018 een ja/ja-sticker op hun brievenbus plakken als ze wél reclamedrukwerk willen ontvangen. Zonder sticker krijg je geen ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen meer in de bus.

In de rest van Nederland geldt het andersom. Bewoners plakken een ja/nee-sticker of een nee/nee-sticker op hun brievenbus als ze geen reclamefolders of huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Zonder sticker ontvang je deze dan wel.

De Rotterdamse wethouder Bonte van Duurzaamheid ziet een ja/ja-sticker in de stad ook wel zitten. "Met deze maatregel kunnen we meer dan 3 miljoen kilo papierafval per jaar besparen", zei hij eerder bij Rijnmond. "Het is eigenlijk gek dat je een sticker opplakt om iets niet te ontvangen."



Ook in Schiedam wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de nieuwe sticker in te voeren. Volgens GroenLinks in Schiedam ontvangt een gemiddeld huishouden ongeveer 33 kilo aan folders per jaar. Tijdens een raadsvergadering in oktober heeft GroenLinks mede namens Progressief Schiedam en Fractie Van Dijk voor de invoering gepleit.



Het gerechtshof bepaalde in september nog dat een ja/ja-sticker juridisch toelaatbaar is in Amsterdam. Tegen die uitspraak tekenen het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en verspreiderskoepel MailDB beroep aan. Zij gaan in cassatie.

De brancheorganisaties vrezen dat door de sticker de huis-aan-huis-bladen zullen verdwijnen. Winkeliers zeggen door de sticker omzetschade te lijden.