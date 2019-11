Het weer van vandaag: bewolking, maar wel droog

Vanavond en vannacht is er tamelijk veel bewolking en blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar 2 graden en er waait een matige zuidoostenwind.

Morgen zien we af en toe de zon schijnen en blijft het droog. In de middag wordt het 9 graden. Er waait een matige zuidoostenwind.

Vooruitzichten

In het weekend is er veel bewolking met soms wat zon en zaterdagochtend kan er een beetje regen vallen.

Volgende week krijgen we te maken met wisselvallig weer met elke dag in meer of mindere mate regen of buien. Er staat wat meer wind en de temperatuur komt 's middags uit op een graad of 10. De nachten verlopen dan erg zacht.