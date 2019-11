Kitesurfer uit Sommelsdijk ruimt olie en plastic op in Brazilië

Kitesurfer Roderick Pijls uit Sommelsdijk wist niet wat hij zag, toen hij de afgelopen weken in Braziliƫ was. Het strand van de Braziliaanse plaats Cumbuco was besmeurd met olieresten, afkomstig uit een lekkende tanker. Hij besloot daar meteen in actie te komen. "Het is onze tweede natuur."

Pijls organiseert actieve vakanties, waarbij deelnemers zich niet per auto, maar door te kitesurfen van punt A naar B verplaatsen. "Ik zag kilometers besmeurd strand. Grote klonten ruwe olie, klei-achtig spul, spoelde aan en dreef een meter onder het wateroppervlakte", zegt Pijls donderdagochtend op Radio Rijnmond. "Je ziet het in eerste instantie niet tijdens het kitesurfen, maar op een gegeven moment heb je een soort klei aan je lijnen hangen."

De Braziliaanse autoriteiten denken dat de olie afkomstig is uit een Griekse olietanker. De koers van dat schip zou overeenkomen met de locatie en het moment waarop de olie is waarschijnlijk is gelekt, meldt RTL Nieuws.

Wereld Natuurfonds

Pijls besloot de handen uit de mouwen te steken om de olie weg te krijgen van het strand in Cumbuco. "Het water is onze tweede natuur, het is ons paradijs waarin we kitesurfen", legt hij uit. Hij zocht contact met het Wereld Natuurfonds (WNF), dat in de getroffen gebieden noodhulp verleent.

"Ik wist dat het WNF in actie was gekomen, dus ik heb contact gezocht. Met de kitesurf-community en met vissers hebben we het strand opgeruimd."

Dat was vooral voor het zicht, want het lijkt dweilen met de kraan open. "Daarna met kitesurfen had ik toch weer klonten olie aan mijn lijnen. Je ziet nu nog steeds kleine druppeltjes op het strand. Het grove werk kan je opruimen, maar het kleine werk is erg moeilijk."

Plastic

Naast de olie, was er nog iets wat Pijls veel tegenkwam tijdens het opruimen: plastic. Ook voor het opruimen daarvan heeft hij plannen.

"Volgend jaar willen we een Ocean Clean-Up organiseren tijdens onze kitesurfreizen", zegt Pijls. "Iedereen die mee wil doen, geven we een rugzak. Overal waar we langskomen in de oceaan vissen we plastic uit het water. Plastic is tegenwoordig een groot probleem. Op die manier kunnen we ons steentje bijdragen, terwijl we plezier hebben."

Twee pick-ups rijden tijdens de reis mee over het strand. "Als je rugzak dan vol is, kan je hem daar legen. Dan vervolgen wij onze weg weer over het water."

Het is misschien een klein begin, maar Pijls is ervan overtuigd dat alle kleine beetjes helpen. "Als iedereen elke dag één stuk plastic uit de natuur kan halen, komen we al een heel eind."