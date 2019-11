Erasmus MC test vervoer van bloed en medicatie met drone

De proef is een pilot van Medical Drone Service, een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, Sanquin, ANWB, PostNL en verschillende technologiebedrijven. Uit het onderzoek moet blijken hoe drones een bijdrage kunnen leveren in het toegankelijk en beschikbaar houden van zorg voor iedereen.

"Soms willen we infusen met spoed leveren", zegt apotheker Jan-Dietert Burgma donderdagochtend op Radio 1. "Dat is nu eigenlijk niet goed meer mogelijk, met alle files en het vast staan in de stad. Een drone vliegt daar overheen en kan in de buurt van de patiënt landen. De medicatie is dan veel sneller bij de patiënt."

De pilot duurt drie jaar. In die periode wordt onderzocht hoe een "veilige vliegoperatie" gerealiseerd kan worden.