Bij een mogelijke beroving in Rotterdam-Pendrecht is een man neergestoken. Dat meldt de politie.

De beroving zou donderdagmorgen zijn geweest aan de Wemeldingestraat. Het slachtoffer is vervolgens, met een steekwond in zijn been, naar de Rilland Bathstraat gelopen.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Het slachtoffer wil verder niets over de beroving zeggen, meldt een woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.