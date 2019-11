Dit zijn de namen van Concert at Sea 2020

The Script is een van de bands die optreedt tijdens Concert at Sea 2020 op de Brouwersdam. Dat heeft de organisatie donderdag bekend gemaakt.

Het muziekfeest is volgend jaar op 25, 26 en 27 juni. De eerste dag staat in het teken van Cøver at Sea, waarbij de gastheren van Bløf covers spelen met andere artiesten. Dit zijn onder meer Miss Montreal, Kensington en André Hazes Jr.

The Script, bekend van nummers als The Man Who Can't Be Moved, Superheroes en Hall of Fame, staat op vrijdag op het podium. Ook Crowded House, Di-Rect, Krezip, rapper Snelle, Maan en The Dirty Daddies treden dan op.

De laatste dag is het naast Bløf onder andere de beurt aan Chef'Special, Racoon, Ronnie Flex, Tabitha, Diggy Dex, en Suzan & Freek.

Het is volgend jaar de vijftiende keer dat Bløf het festival organiseert op de Brouwersdam. De kaartverkoop voor Concert at Sea start volgende week donderdag om 10:00 uur.