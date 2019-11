Record voor Rotterdam The Hague Airport: twee miljoen passagiers in één jaar

Rotterdam The Hague Airport heeft donderdag haar twee miljoenste passagier van dit jaar verwelkomd. Het is voor het eerst dat dit vliegveld deze grens doorbreekt in een jaar.

De twee miljoenste passagier vloog donderdag van Londen naar Rotterdam. Dit vliegtuig van British Airways werd door de luchthavenbrandweer met een ereboog onthaald. Ook de andere passagiers aan boord genoten mee: zij werden in de terminal getrakteerd.

Volgens de luchthaven is het aantal passagiers de afgelopen tien jaar verdubbeld. In 2004 verwelkomde Rotterdam The Hague Airport voor het eerst één miljoen passagiers in een jaar. Tot 2009 bleef het reizigersaantal schommelen, maar daarna groeide het volgens de luchthaven gestaag verder.

"De stijging is vooral te danken aan de inzet van grotere vliegtuigen, het efficiënt gebruiken van de bestaande geluidsruimte en nieuwe luchtvaartmaatschappijen", zegt Rotterdam The Hague Airport. De geluidsruimte waarbinnen de luchthaven opereert is volgens de luchthaven in deze periode niet gewijzigd.