Scholieren maken speelfilm over de gevaren van sexting: het blijft je achtervolgen

Sexting, het versturen van seksueel getinte foto's of berichten, is niet zonder risico. Om middelbare scholieren te waarschuwen voor de gevolgen wanneer zulke berichten in de verkeerde handen terecht komen, maakten scholieren van het Lyceum Rotterdam de film Julia.

De 17-jarige scholier Keno Aladjuz heeft een passie voor filmmaken en zocht een nieuw, actueel onderwerp. "Toen zag ik dat mobiele verslaving een heftig probleem was. Daar kun je heel mooi sexting op aansluiten", zegt hij op Radio Rijnmond.

Op zijn school, het Lyceum Rotterdam, kent hij geen gevallen van uit de hand gelopen sexting. "Maar het gebeurt wel, en als het gebeurt is het vrij heftig."

Het woord sexting is een samentrekking van sex en texting en een populaire manier van elkaar spannende berichten of foto's sturen via Whatsapp of in een privéchat. Maar met een druk op de knop kunnen zulke foto's makkelijk worden doorgestuurd of openbaar gemaakt. Soms loopt dat zo uit de hand dat naaktfoto's, meestal van een meisje, een hele school worden doorgestuurd.

Geen droge feiten

Met het onderwerp op zak, vroeg Keno medescholier Coen de Leeuwe hem te helpen. Samen begonnen ze het verhaal te schrijven. "Het is een speelfilm geworden", vertelt Keno. "Leerlingen van mijn leeftijd vinden het niet boeiend naar een documentaire te kijken met droge feiten. Dan moet je een speelfilm maken die ook nog enigszins voorlichtend is."

"Julia is een leerling op een normale school, om te laten zien dat het doodnormale mensen kan overkomen", zegt de andere filmmaker, Coen, over de hoofdpersoon van de film. "Ze heeft naaktfoto's gestuurd en die worden opeens verspreid." De foto's komen vervolgens in handen van de rest van de school. "Dat is iets wat je blijft achternazitten."

Auditie

Julia wordt gespeeld door de 15-jarige Lena van Duifhuizen. "Ik hoorde van Keno in de klas dat hij bezig was met een film. Toen vroeg ik: zijn er nog rollen over?" Na een mailtje van school dat er acteurs werden gezocht, deed ze na school auditie in een klaslokaal, met een ander meisje. "We hadden allebei een tekst gekregen uit de film. Ik heb die scene geleerd en gespeeld."

Lena heeft al wat acteerervaring. Ze speelde een paar jaar bij Hofplein Theater en deed theater op school. Ook Lena heeft in haar directe omgeving sexting niet meegemaakt. Werken aan deze film heeft haar extra bewust gemaakt. "Na deze film heb je echt door hoe makkelijk het ook weer verspreid kan worden. Als iemand het maar aan z'n vrienden laat zien, kan dat al heftige gevolgen hebben."

Wat op internet staat, blijft erop en dat is gewoon niet handig", vult Coen aan.

Scholentour

De film Julia is bedoeld voor leeftijden van 12 tot 18 jaar. Vanaf vrijdag 18:00 uur is de speelfilm te zien op YouTube. Vanaf volgende week touren de filmmakers langs verschillende scholen in Rotterdam om de film te laten zien en over het onderwerp te praten.

Er komt geen naakt voor in de film.