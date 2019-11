Dag drie insulinemoorden: 'Lafaard, ik hoop dat je nooit meer vrijkomt'

Ook op dag drie van de rechtszaak in Rotterdam over de insulinemoorden zwijgt Rahiied A. in alle toonaarden. Zelfs het zinnetje ‘ik beroep mij op mijn zwijgrecht’ komt er pas na aandringen van de rechter uit.

De bespreking van de feiten dinsdag is illustratief voor hoe Rahiied te werk ging en ook zijn gang kon gaan in een tehuis.

In het Jasmijnhuis in Ridderkerk worden zeven incidenten genoteerd die als verdacht worden gezien. Uiteindelijk besluit justitie vier zaken voor de rechter te brengen, waarin voldoende bewijs zou zijn.

Meest verantwoordelijke van de afdeling

Rahiied werkt in 2017 acht maanden in het Jasmijnhuis. Terwijl hij net van het Albeda College te horen had gekregen dat zijn opleiding was gestopt, gaat hij in Ridderkerk solliciteren en zegt daar niets over.

De nood in het Jasmijnhuis is kennelijk zo hoog dat ze de Rotterdammer inschalen op verpleegkundige niveau 3, terwijl hij certificaten heeft voor niveau 2. Hij mag medicijnen toedienen die eigenlijk niet bij zijn kennis en kunde passen.

Met ‘niveau 3’ wordt hij regelmatig zelfs de meest verantwoordelijke op de afdeling. Collega’s zijn lovend. ‘Leuke jongen, lief en zorgzaam, doet alles voor de bewoners, eigenlijk de perfecte schoonzoon.’

De stagiair die dokter speelt

Maar er is ook kritiek. ‘Hij rommelt met medicatie. Het lijkt wel of hij de regie wil overnemen.’ Dat strookt met het beeld dat maandag tijdens de rechtszaak is geschetst: Rahiied als de stagiair die dokter aan het spelen was, met de stethoscoop om de nek.

Twee vrouwen van 74 en 76 jaar in het Jasmijnhuis krijgen drie keer een ‘hypo’: ze worden onwel door een extreem lage suikerspiegel. Beide vrouwen overlijden na een aantal dagen.

De rechter merkt het op: "In beide gevallen was u als enige collega steeds in dienst bij alle drie de hypo’s. Wat heeft u daarop te zeggen?” Rahiied buigt zijn hoofd voorover en knijpt in de twee stressballetjes die hij vandaag heeft meegenomen.

Na lang aandringen: ”Ik heb er niets mee te maken en ik beroep mij op mijn zwijgrecht op advies van mijn advocaat.”

'Uitgerekend jij'

Zijn houding wekt wederom verontwaardiging op bij de vele familieleden van de slachtoffers die ook vandaag zijn gekomen. De dochter van de 76-jarige Regina IJzendoorn verwoordt het zo in de rechtszaal: ”Je vindt jezelf een held om als arts te hebben willen handelen, maar ondertussen zit je als een lafaard weggedoken hier.”

Ook zij is verbaasd dat juist die zorgzame Rahiied de dader zou zijn. “Uitgerekend jij, die zich zo aardig voordeed. Wie kan ik dan nog wel vertrouwen?”

Ze heeft een welgemeend advies aan de rechters. “Ik hoop dat hij nooit meer vrijkomt en de maatschappij beschermd wordt tegen psychopaten zoals jij.”

Donderdagmiddag worden nog twee andere insuline-incidenten in het Jasmijnhuis besproken. De rechter kijkt ook naar de persoon van de verdachte en de vraag of hij tbs moet krijgen.

Vrijdag komt justitie met de strafeis tegen Rahiied A.