Angst en afschuw na filmpje van Gorinchemse kopschoppers

Beeld van Twitter. Via @harkmaat

De angst zit er goed in na het verschijnen van meerdere filmpjes op het internet van de mishandeling van een jongen in het Gijs van Andelpark in Gorinchem. "Ik durf bijna mijn eigen zoon niet meer naar buiten te sturen", zegt een van de omwonenden van het park.

Het voorval zou zich vrijdag hebben afgespeeld in het park bij de Banneweg. Een slachtoffer wordt daarbij aangevallen door een groepje jongeren. Daarbij komt het slachtoffer ten val. Daarna schoppen de jongeren het slachtoffer tegen zijn hoofd en springt iemand zelfs bovenop het slachtoffer.

Het zou niet gaan om één, maar om twee tieners die het slachtoffer zijn. Er gaan meerdere filmpjes rond. Omstanders belden de politie. Die was er tien minuten later. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend.

Scholen in Gorinchem zouden een informatiebrief hebben verstuurd over de vechtpartij. Scholenkoepel OVO wil verder geen commentaar geven over het voorval.

Angst

De vechtpartij heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien in de stad. "Het is echt schandalig", zegt een van de omwonenden. "Wie is de volgende. Ben je hier nog wel veilig."

Volgens mensen in het park gaat het vooral om jongeren met een niet-westerse achtergrond, die de twee tieners te grazen hebben genomen. "Het gaat om knulletjes van 15 tot 16 jaar. Misschien zelfs wel 13."

"Ik heb zelf ook een zoon", gaat de vrouw verder. "maar door de gebeurtenissen van deze week ben je eigenlijk bang om hem naar buiten te laten gaan. Misschien is hij wel de volgende"

(de volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren)