Verhaar over aanstaand statement voetbalclubs tegen racisme: 'Symboolpolitiek, maar het is wel nodig'

Excelsior-trainer Moniz over voetbalracisme Mendes Moreira: 'Dit is goed voor zijn mentale weerbaarheid'

Ahmad Mendes Moreira bleef na de afsluitende donderdagtraining uit het zicht van de media. De middenvelder van Excelsior werd afgelopen zonder racistisch bejegend door een deel van de fans bij FC Den Bosch. ''Het gaat goed met hem. Dit is goed voor zijn mentale weerbaarheid'', reageerde trainer Ricardo Moniz.

Moniz legt uit: ''Je hebt hier wereldwijd mee te maken en nu kan hij er nog beter mee omgaan. Hij heeft in de positieve zin ook iets ontketend. Hij wordt hier sterker van en dit soort teambuilding leer je niet op de trainerscursus. Dit is het leven.''

De trainer van Excelsior maakte het in het buitenland vaak van dichtbij mee. ''Voor iedereen is het toch schokkend? Maar hoe ga je hier mee om? Hoe haal je de mensen die het niet goed bedoelen weer terug? Ik heb gezien dat ook in de meest extreme landen de mensen veranderen. En nu praat iedereen erover, maar ga nou eens naar die mensen toe. Daar heeft niemand een plan voor.''

Bekijk hier het volledige interview met Excelsior-trainer Ricardo Moniz. Hierin blikt hij ook vooruit op het thuisduel van vrijdag met FC Volendam.