Ruud de Boer ontmoet... Meester Jona

Ook hij kwam in actie tijdens de onderwijsstaking, begin deze maand. Er valt ook heel wat te winnen: ook voor Jona Baan, meester op basisschool De Mare in Rotterdam-Vreewijk. 'Meester Jona' is een jonge leerkracht met veel liefde voor zijn vak. Héél veel liefde. Ook al zijn er 'uitdagingen'. Hij schreef er een boek over: 'FleuDeMeu'.