'Meeste verdachten kopschopfilmpje Gorinchem zijn geïdentificeerd'

Screenshot uit het filmpje. Via twitter: @harkmaat

De politie heeft een aantal van de verdachten van de mishandelingen van de afgelopen weken in Gorinchem geïdentificeerd. Vijf slachtoffers hebben aangifte gedaan.

Eerder deze week werden beelden van een van de mishandelingen op social media gezet. Op die beelden is te zien dat een jongen wordt mishandeld. Hij wordt ook tegen zijn hoofd geschopt.



"Op dat moment hadden we nog geen aangifte of melding binnen van de mishandeling", schrijft de politie. "Inmiddels hebben we het slachtoffer gevonden en heeft hij aangifte gedaan."

Inmiddels blijkt dat er meerdere mishandelingen hebben plaatsgevonden. Volgens de politie lijkt het erop dat dezelfde groep erachter zit. De meeste slachtoffers zijn rond de 14 jaar oud.

Burgemeester Melissant van de gemeente Gorinchem reageert geschokt over de mishandelingen. "Het is afschuwelijk en onacceptabel. Ik begrijp dat iedereen die deze beelden ziet net als ik geschrokken en bezorgd is."