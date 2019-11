Rotterdam blijft hopen op metro's naar vuurwerkshows Nesselande en Hoek van Holland

De gemeente Rotterdam gaat opnieuw in gesprek met de RET om te kijken over de inzet van de metro tijdens de jaarwisseling. Het openbaar vervoersbedrijf heeft eerder laten weten dat ze geen metrovervoer willen regelen naar de vuurwerkshows in Nesselande en Hoek van Holland.

Rotterdam houdt dit jaar twee extra vuurwerkshows. Om het publiek van en naar die vuurwerkshows te vervoeren is de RET gevraagd om ook met de metro rond de jaarwisseling naar Hoek van Holland en Nesselande te rijden.



De ondernemingsraad van de RET ging niet akkoord met het voorstel om ook in de avond te rijden. Medewerkers van het vervoersbedrijf maken zich vooral zorgen om de veiligheid op de locaties van de vuurwerkshows.



Burgemeester Aboutaleb heeft toegezegd met wethouder Bokhove en de RET in gesprek te gaan over een mogelijke uitbreiding van de metro-inzet. Wanneer dat gaat gebeuren is niet bekend.

Leefbaar Rotterdam vindt het een slechte zaak als de metro’s niet rijden naar de vuurwerkshows in Hoek van Holland en Nesselande. Leefaar-raadslid Benevido van Schaik. ‘”Ze verwachten dat in Hoek van Holland 4-duizend auto’s zullen komen en in Nesselande 2,5 duizend. In Nesselande liggen de Kretalaan en de Boulevard open, waar ze niet kunnen parkeren. Voor Hoek van Holland moeten ze een heel eind rijden. Met een glaasje op zou ik zeggen: niet doen”.

Ook D66 in de Rotterdamse gemeenteraad vindt het vreemd dat de shows er nu zijn, maar dat het openbaar vervoer nog steeds niet geregeld is. D66-Raadslid Nadia Arsieni: “We zitten al in medio november. Dus daar mag dan wel even snel een oplossing voor gevonden mag worden. Want het één kan niet zonder de ander. We kunnen niet die shows doen en dan verwachten dat iedereen er met de auto heen gaat.

De gemeente Rotterdam presenteerde donderdag de maatregelen rondom de jaarwisseling. Dit jaar werkt de gemeente voor het eerst met vuurwerkzones in plaats van vuurwerkvrije zones. Vuurwerk mag alleen in aangewezen gebieden worden afgestoken.