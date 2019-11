Expert ANWB: 'Autorijders laten massaal geld liggen'

We weten het allemaal: autorijden is duur. Maar hoe bespaar je op autokosten? Dat weet expert Erik Jan de Jong, auto-adviseur van de ANWB. "Mensen laten veel geld liggen, en eigenlijk onbewust", vertelt hij. Maar hoe? "Nou, heel simpel: door het niet op spanning houden van de banden."

"Als je met te zachte banden rijdt gaan ze minder lang mee", vervolgt de expert. "Ook is het verbruik hoger. Dat kun je zo maar 140 euro per jaar kosten."

Geld dat veel automobilisten nu nog laten liggen. Nog een tip: rijd zuinig. "Als je op een rood verkeerslicht aankomt, dan kun je op tijd het gas loslaten. Maak gebruik van het rollend vermogen van de auto. Lekker met de flow mee."

Ook de keuze voor een tankstation is belangrijk. Het ligt misschien voor de hand, maar er zijn grote prijsverschillen, zegt De Jong. "De prijsverschillen zijn hoog bij autobrandstoffen. Dat kan je ook een hoop geld schelen."

Bang voor inferieure brandstof hoef je in ieder geval niet meer te zijn. Ook goedkopere benzine voldoet. "Alle benzine voldoet aan de norm. De normale basiskwaliteit waar de auto's ook voor gemaakt zijn."

De airconditioning is ook boosdoener. "Dat is soms vijf tot tien procent extra verbruik. Ik zou 'm niet het hele jaar uitlaten, de airco moet ook in bedrijf blijven, maar op lange afstanden kun je 'm ook eens uitzetten. Dat scheelt brandstof", weet de deskundige.

Ook vanzelfsprekend: de ene auto is de andere niet. Een klein wagentje of een grote middenklasser: kleiner rijden, of lichter, scheelt veel geld. "Het zou zomaar vierduizend euro per jaar kunnen schelen. Ook de afschrijving van een grote auto is hoog - dan gaat het over waardevermindering."