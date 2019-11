Bewoner door overvallers neergestoken

Door het oog van de naald kruipt een slachtoffer van een woningoverval in Hoogvliet. Twee mannen dringen zijn woning binnen en steken hem. In kritieke toestand wordt hij naar het ziekenhuis vervoerd.

Dit gebeurt op woensdag 23 oktober in de Abadanstraat. Om 10.50 uur wordt er bij het slachtoffer aangebeld. Twee mannen staan voor de deur en eisen geld. Ze duwen de 50-jarige bewoner naar binnen en doorzoeken de woning. Ze bedreigen de man en steken hem tweemaal.

Daarna gaan ze er vandoor en laten de hevig bloedende man achter. De buren horen het geschreeuw van de man en dankzij hen is de hulp op tijd. Inmiddels is de bewoner buiten levensgevaar. De daders zijn tijdens hun vlucht goed herkenbaar in beeld.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.