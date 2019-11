Excelsior doet aangifte tegen supporters FC Den Bosch

Excelsior wil er verder geen uitspraken over doen. Ook niet of zij of Mendes Moreira de aangifte heeft gedaan. De aanvaller deed maandag in FC Rijnmond zijn verhaal en wil voorlopig niet meer over de zaak spreken. Ook vandaag niet op de laatste training voor het duel met Volendam van vrijdag.

Mentale weerbaarheid

Trainer Ricardo Moniz noemde de gebeurtenissen van zondag 'goed voor de mentale weerbaarheid' van Mendes Moreira. "Hij heeft in de positieve zin ook iets ontketend. Hij wordt hier sterker van en dit soort teambuilding leer je niet op de trainerscursus. Dit is het leven." Het hele interview met Moniz vind je hier .

Excelsior - FC Volendam begint vrijdag om 20.00 uur en is net als FC Dordrecht - Telstar live te volgen via Radio Rijnmond.