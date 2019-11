'Geen rolstoel voor mijn opa, hij zit al maanden binnen'

Je vraagt in augustus een nieuwe rolstoel aan. Het verzoek wordt gehonoreerd, maar maanden later heb je 'm nog steeds niet. Dat overkomt meneer Treijtel uit Hoogvliet dit najaar. Hij is al maanden aan huis gekluisterd door het geblunder van het Hulpmiddelencentrum (HMC).

Rotterdam heeft drie organisaties die hulpmiddelen als rollators en rolstoelen regelen voor mensen die daar recht op hebben via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Vooral bij HMC blijken de zaken niet goed op orde. Daarom heeft de gemeente Rotterdam het bedrijf nu in gebreke gesteld.

"We hebben HMC eerst de mogelijkheid geboden om verbetering te laten zien", vertelt wethouder De Langen. Als er voor eind december geen verbetering zichtbaar is, dan wordt het contract door de gemeente opgezegd.

Matthijs heeft zelf ondertussen al tientallen keren met HMC gebeld en zit inmiddels met de handen in het haar. "HMC kan mij niet vertellen wanneer er eindelijk een rolstoel is. En tot die tijd zit mijn opa binnen."

"Mijn opa zit al maanden binnen. En daar komt bij dat hij amper frisse lucht krijgt. In eerste instantie was het niet krijgen van een rolstoel voor hem vooral een geestelijk probleem, want hij raakt in een isolement. Maar inmiddels wordt het ook lichamelijk", legt kleinzoon Matthijs Treijtel uit.