Grote Amerikaanse zender koopt beelden van filmer uit Hoeksche Waard

Dronebeelden gaan wereld over

Dat is op z'n zacht gezegd uitzonderlijk. Het overkwam filmer Sem den Hollander uit Oud-Beijerland, wiens beelden van de Hoeksche Waard zijn opgekocht voor vertoning op de grote Amerikaanse zender National Geographic, waar wereldwijd miljoenen mensen naar kijken.

Voor hoeveel, dat wil hij niet zeggen. Wel dat hij er trots op is. En dat hij veel meters heeft gemaakt voor hij de beelden die kon schieten die hij schoot: van de besneeuwde Hoeksche Waard. "Sinds een aantal jaar ben ik hier fanatiek mee bezig. Ik heb heel veel gevlogen en gekeken hoe ik dingen vastleg. Daarna kreeg ik steeds meer opdrachten", vertelt de trotse filmer.

De dag dat hij de dronebeelden maakte, had het flink gesneeuwd in de Hoeksche Waard. "Ik móest echt naar buiten toen ik die laag sneeuw zag. Ik wilde het echt vastleggen."

De montage die hij had gemaakt van de beelden was gevonden door een Engelse productiemaatschappij. "Uiteindelijk blijkt het voor National Geographic te zijn, dat is wel echt heel gaaf. Echt een eer."