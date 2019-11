Bijeenkomt voor inwoners Dordrecht en Papendrecht over ingrijpende werkzaamheden Wantijbrug

De brug in de N3 is in slechte staat. Daarom gaat de brug vanaf 20 januari dicht voor renovatie. Ruim twee maanden lang kan dan geen auto of vrachtwagen over de Wantijbrug. Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer mag er nog wel overheen.

De verwachting is dat er door de werkzaamheden forse verkeershinder zal ontstaan in de regio.

De informatiebijeenkomsten zijn begin december. Op 10 december kan men terecht in het gemeentehuis van Papendrecht. Een dag later is Dordrecht aan de beurt.