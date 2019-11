Zaalvoetbalcoach Appie Marbah aan de slag bij Hovocubo

Tegen Rijnmond zei hij daar toen over: " Als beloftes niet worden nagekomen, houdt het een keer op." Het was toen nog niet bekend of en waar de ervaren coach aan de slag zou gaan. Samen met hoofdcoach Sander van Dijk zal Marbah de huidige nummer drie van de Eredivisie Zaalvoetbal leiden. De afgelopen twee seizoenen werden de zaalvoetballers, met ondere andere de Rotterdammers Zakaria Amrani en Faisel Mellah in de gelederen, uit Hoorn landskampioen.

Over twee weken, op 6 december, wacht Marbah dan ook een bijzondere dag. De nieuwe assistent van Hovocubo speelt dan direct tegen zijn oude ploeg: Feyenoord Futsal. De Rotterdammer was twaalf jaar lang de trainer van het eerste elftal van de Rotterdamse zaalvoetbalclub en staat dan voor het eerst aan de andere kant.