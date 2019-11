Tiener neergestoken bij beroving, daders vluchten op scooters

Bij een beroving op het Lombardijenpad in Barendrecht is donderdagavond een tiener neergestoken. Dat meldt de politie.

Twee verdachten, volgens de politie 'jonge jongens', zouden na de beroving zijn weggereden op scooters.

"Het lijkt op een beroving waarbij een mes is is gebruikt", zegt een woordvoerder.

Het slachtoffer was na de steekpartij nog wel aanspreekbaar. Hij ging eerst naar huis in Rotterdam-Zuid, waar hij de politie belde.

Er wordt onderzoek gedaan naar de beroving.