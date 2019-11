Bij een mogelijke beroving in de omgeving van de Plautusstraat in Rotterdam-IJsselmonde is donderdagavond een tiener neergestoken. Dat meldt de politie.

"Het lijkt op een uit de hand gelopen beroving waarbij een mes is is gebruikt", zegt een woordvoerder. Het slachtoffer was nog wel aanspreekbaar.

Volgens de politie is de beroving niet in de Plautusstraat zelf gebeurd, maar in de omgeving. Er wordt onderzoek gedaan.