Daklozen maken glossy: 'hopen op een betere toekomst'

Hij is nog niet eens gelanceerd of de eerste oplage is al uitverkocht. Het gaat snel met de eerste nummer van Everyday People-magazine, dat werd samengesteld door dak- en thuisloze jongeren.

Het blad werd donderdagavond gepresenteerd in het Sparta Stadion in Rotterdam en blijkt zo populair dat er moet worden bijgedrukt.

Het magazine gaat 2 euro kosten. De opbrengst gaat naar een goed doel: het Grand Christmas Diner op 1e kerstdag voor meer dan honderd daklozen in het Le Grand hotel in Rotterdam.

De glossy is een initiatief van stichting Everyday People van oprichtster Asha Lachman.

"We organiseren elk jaar met kerst het daklozendiner. Je weet dat de mensen daarna weer terug gaan naar hun ellende, terug naar de straat. Ik wilde meer doen voor deze mensen, om ze hoop op een betere toekomst te geven. Door aan dit magazine mee te werken, hebben ze ook iets tastbaars. Ze hebben hun talent ontwikkeld. Dan kunnen ze zeggen: ik kan dit gewoon."

In het magazine staan onder meer interviews met bekende Nederlanders als Klaas Wilting, Omar Munie en Sparta-trainer Henk Fraser

Mike is een van de jongeren die heeft meegeschreven aan de daklozenglossy. Zijn taak was het coververhaal te schrijven over Sparta trainer Henk Fraser. "Ik was eerst best wel zenuwachtig toen ik hem ging interviewen, maar het ging prima. Het is een hele vriendelijke man."

Henk Fraser werd door Mike bevraagd naar zijn voetbalverleden, dat was soms wel confronterend. "Als voetballer ben je nou eenmaal in een beschermde wereld, puur bezig met je wedstrijden," vertelt Fraser in het blad.

"Maar daarbuiten gaat om daklozen en mensen die in problemen komen. Dit deed me beseffen dat ik eigenlijk bar weinig heb gedaan voor mijn medemens. Ik hoop dat het nooit te laat is."