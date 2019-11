EC 50 Jaar: Hoe Feyenoord vriend en vijand verbaasde

Op 26 november, maar dan precies 50 jaar geleden, kwam Feyenoord in een historische wedstrijd tegen AC Milan weer een stap dichterbij de winst van de Europa Cup 1. Ruud de Boer praat dinsdagavond om 19:00 uur op Radio Rijnmond met schrijver Robert van Brandwijk, die ter gelegenheid van Europa Cup 50 jaar regelmatig daarover schrijft op Rijnmond.nl. Van Brandwijk is ook bezig met een boek vol anekdotes over deze glorieuze tijd van Feyenoord.

Uiteraard zit niet alleen Robert in de studio; ook de 'huidige generatie' is vertegenwoordigd in de persoon van sportjournalist en -verslaggever Dennis van Eersel. Laat je meevoeren naar die bijzondere periode voor Feyenoord, Rotterdam én heel Nederland in het seizoen '69-'70. Dinsdagavond op Radio Rijnmond, om 19:00 uur!

Niet in de gelegenheid om dinsdagavond te luisteren? Luister dan wanneer je wilt, door de afbeelding naar links te swipen / op het audio-icoontje te klikken.