Ali Boussaboun in FC Rijnmond

Ali Boussaboun is vrijdag te gast in voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig speler van Feyenoord schuift samen met Dennis van Eersel en Geert den Ouden aan bij presentator Bart Nolles.

In de uitzending blikken we vooruit op de hervatting van de eredivisie met de duels Groningen-Feyenoord en Sparta-Vitesse. In alle wedstrijd dit weekend zal in de eerste minuut niet gespeeld worden, als statement tegen racisme. Ook dit komt uiteraard aan bod in de talkshow.

FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de show op deze website terug te zien.