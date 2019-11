Week van het mbo: Duizendpoot Shanayla streeft hoogst haalbare na

Rijnmond gaat tijdens de Week van het mbo op zoek naar een aantal voorbeelden van studenten die aan het begin staan van een mooie carrière. Ditmaal spreken we Shanayla Abdoel, die naast haar opleiding sociaal werk aan het Albeda ook voorzitter is van de studentenraad.

De pas 17-jarige Shanayla is er dan ook maar druk mee. "Maar ik doe het vooral omdat ik het geluid van de studenten wil laten horen", legt ze uit over haar keuze om zich in te zetten in de studentenraad. "Tegelijkertijd wil ik ook studenten in heel Rotterdam beïnvloeden. Om mee te praten met andere partijen en via die weg onze stem te laten horen."

Beste uit anderen halen

Naast dat werk voor de studentenraad volgt de Rotterdamse Shanayla ook de opleiding Sociaal Werk. "Ik heb zelf ooit hulpverlening gekregen en toen ik daaruit kwam, besefte ik mij dat ik dat werk heel graag wilde doen", zegt de 17-jarige studente. "Het heeft me doen beseffen hoe belangrijk dat werk is en hoe belangrijk het is dat andere mensen naar je omkijken."

Dat laatste is dan uiteindelijk ook het einddoel waar Shanayla naar toe werkt. Na deze studie wil ze een opleiding docente omgangskunde volgen. "Maar ik hoop vooral dat ik over tien jaar kan zeggen dat ik de beste versie van mezelf ben. En dat andere mensen zeggen dat ik echt veel naar andere mensen omkijk."

"Ik wil dit dan ook zeker niet voor mezelf doen", besluit de ambitieuze studente. "Ik wil juist andere mensen omhoog halen en daar haal ik zelf veel voldoening en kracht uit. Dat ik voor iedereen klaar kan staan."