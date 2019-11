Eindelijk oplossing voor verkeersopstopping Krimpen: Algerabrug krijgt vier rijstroken

Verkeer over Algerabrug

Algerabrug wordt 4-baans autoweg en fietsers krijgen aparte brug over de Hollandsche IJssel

De Algerabrug tussen Krimpen en Capelle krijgt vier rijstroken. Dat is het voornemen van het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio en de gemeenten Krimpen, Capelle en Krimpenerwaard. Ook komt er een aparte fietsbrug over de Hollandsche IJssel.

De brug der zuchten heeft de Algerabrug als bijnaam. Dagelijks staan er fikse files op de brug tussen Krimpen en Capelle. Met de extra rijstroken en fietsbrug moet daar verandering in komen. "Drama maar je went eraan", zegt een automobilist die veel gebruik maakt van de N210. "Ik houd rekening met een reistijd van drie kwartier terwijl ik er normaal in een kwartier van Krimpen naar Capelle zou kunnen zijn", zegt een andere automobilist.

Brug der zuchten

"Het is de brug der zuchten en ook ik zucht wel eens. Daarom ben ik blij dat er 90 miljoen euro vrijgemaakt wordt om het fileleed echt aan te pakken", zegt de Krimpense wethouder John Janson (Leefbaar).

De betrokken partijen trekken samen 90 miljoen euro uit voor het project. 22 miljoen is voor korte termijnmaatregelen om de doorstroming te verbeteren, de overige 68 miljoen voor lange termijnmaatregelen.

Aparte fietsbrug

De Krimpense wethouder John Janson (Leefbaar) vindt de miljoenen en de intentie om van de Algerabrug een vierbaans autoweg te maken, een belangrijke stap. "De Algerabrug veranderen in vier banen voor de auto houdt ook in dat er een aparte fietsbrug moet komen", zegt de Krimpense wethouder.

Automobilisten zullen een zucht van verlichting slaken maar moeten ook nog veel geduld hebben. Want het duurt nog wel tien jaar voordat de fietsbrug en het aanpassen van de Algerabrug tot autobrug gerealiseerd kunnen worden. De gemeente wil ook mensen uit de auto krijgen door het openbaar vervoer en het reizen met de fiets aantrekkelijker te maken.

Krimpen aan den IJssel had de hoop op een extra oeververbinding voor automobilisten, maar die komt aan de Rotterdamse kant van de Van Brienenoordbrug. "Uit onderzoeken blijkt dat we zo ook de verkeersproblemen bij de Algera-corridor kunnen oplossen, dus nu hebben we een win-win-situatie voor iedereen."