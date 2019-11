Expert over gezond speelgoed: 'Ga voor eenvoud en variatie'

De feestdagen komen er weer aan en de brievenbus zit weer boordevol met folders waarin speelgoed staat. Maar welk speelgoed is verantwoord voor kinderen om mee te spelen? Opvoeddeskundige Fadma Bouchataoi: "Als je het mij vraagt is het eenvoudig speelgoed dat bijdraagt aan de ontwikkeling van je kind."

Niet alleen het speelgoed, ook het spelen zelf draagt bij aan de ontwikkeling. "En dat is waar je op kunt letten: Wat is nou speelgoed dat aan die ontwikkeling van mijn kind bijdraagt? Eenvoudig speelgoed zoals blokken, puzzels, Lego, poppen en knuffels, dat draagt bij aan de fantasie van een kind en dat vind ik erg belangrijk. Dat heeft een kind gewoon nodig."

Speelgoed met een beeldscherm

Het voorbeeld van een bal als cadeau wordt genoemd. "Speelgoed wat bijdraagt aan de ontwikkeling: het brengt hen in beweging", stemt Bouchataoi in. Tegenwoordig vragen kinderen echter niet meer om blokken van Sinterklaas. "Als we nu kijken naar wat bovenaan het verlanglijstje staat van kinderen dan is dat vaak speelgoed met een beeldscherm."

Dit hoeft volgens Bouchataoi niet iets slechts te zijn, maar de ouders moeten er wel regels aan verbinden. "Ouders durven bijna geen nee meer te zeggen. Maar als je kind met een smartphone elke dag 2 à 3 uur stilzit, dan is dat echt schadelijk voor de ontwikkeling. Het is belangrijk dat ouders er regels aan verbinden. Ik zeg altijd dat kinderen voor hun tweede jaar niet met smartphones in contact moet komen."

Samen spelen en naar buiten

Maar hoe zorg je er dan als ouder voor dat er wel 'gezond' speelgoed is voor je kind? "Zorg dat er variatie in huis is, dat er genoeg te doen is." En dit moet niet alleen gaan om dingen die het kind alleen kan doen, maar ook samen of met de ouders. "Ook is speelgoed waarmee ze buiten kunnen spelen goed. Dat zijn ook de meest eenvoudige dingen zoals een springtouw."

"Zorg ervoor dat er balans is in de verschillende soorten speelgoed en wat ook bijdraagt aan hun eigen ontwikkeling."