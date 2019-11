'Groep dieven actief op Erasmus Universiteit'

Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam is een groep dieven actief die het voorzien heeft op laptops, tablets en telefoons van studenten. Sinds het begin van dit schooljaar zijn al zeker twaalf studenten bestolen. Volgens een woordvoerder van de universiteit 'lijkt het erop dat die diefstallen georganiseerd gebeuren, mogelijk door mensen van buiten de universiteit'.

Het hoofd beveiliging van de universiteit zegt in Erasmus Magazine dat de groep steeds op dezelfde manier werkt. "Ze werken systematisch en struinen meerdere hogescholen en universiteiten af in heel Nederland", zegt Jelle Jager in Erasmus Magazine. Zo zou de groep ook actief zijn op de Hogeschool Rotterdam.

Jager benadrukt dat er in het begin van het schooljaar altijd een stijging zichtbaar is van het aantal diefstallen op de campus. Vooral eerstejaars zouden dan een gewillig slachtoffer zijn.

Volgens een woordvoerder van de universiteit zijn de diefstallen ook mogelijk door het 'open karakter' van de instelling. "Dat vinden we ook belangrijk bij een instelling als deze", legt de woordvoerder uit. "Daardoor is het dus ook mogelijk dat mensen van buitenaf op het terrein kunnen komen." De Erasmus Universiteit heeft wel beveiliging en camera's hangen om toezicht te houden.