Wie wordt de hulpverlener van het jaar? 'Juist degene die het meest bezig zijn voor anderen, kennen wij niet'

Wie wordt de Rotterdamse hulpverlener van het jaar? Stichting Anders wil mensen wiens leven draait om het helpen van anderen, in de schijnwerpers zetten. Iedereen kan stemmen want: "Juist degene die het meest bezig zijn voor anderen, kennen wij vaak niet."

"Wat we doen is dat wij hulpvragen ontvangen van de meest kwetsbare mensen in de stad", vertelt Mariëtte van der Veer bij Radio Rijnmond. "Deze verbinden we aan ondernemers, zodat zij in actie komen. Dat gaat van de timmerman tot de financieel adviseur en van de fietsenmaker tot de advocaat."

De mensen die hulp nodig hebben, maar dit niet zelf kunnen betalen, worden ondersteunt door de ondernemers. "En daarna dagen wij ze uit tot een goede daad. Om eigenlijk een soort beweging van geven op gang te krijgen."

Tweehonderdvijftig ondernemers

Vier jaar geleden begon Stichting Anders met dit project in de Drechtsteden. "Het loopt goed. We hebben ruim tweehonderdvijftig betrokken ondernemers. Begin dit jaar zijn we gestart in Rotterdam. We lopen voor dit jaar al richting de honderd hulpvragen die we hebben binnengekregen."

En om uit dit grote aantal ondernemers, de hulpverlener van het jaar te kiezen, is de stem van het publiek nodig. "We vinden het belangrijk dat de hulpverlener iemand is die de kwetsbare mensen in de stad helpt.

En dat zijn vaak de hulpverleners die wij niet kennen, omdat dat juist degene zijn die juist bezig zijn voor die mensen." Daarom mag iedereen een stem uitbrengen en wordt de uitreiking zo veel mogelijk gedeeld. "Dat doen we met name via sociale media, nieuwsbrieven en mond-tot-mond reclame." Door de uitreiking van deze titel wil de stichting de hulpverleners in het zonnetje zetten.

Op 9 december wordt bekendgemaakt wie de Rotterdamse hulpverlener van het jaar is.