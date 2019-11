Gemeente niet blij met stille tocht in het donker door Rotterdam

De gemeente Rotterdam en de organisatie van een stille tocht in Rotterdam zijn het niet eens over het begintijdstip van een stille tocht in het centrum, komende zaterdag. De organisatie wil om 17:00 uur verzamelen op het stationsplein, maar de gemeente is daar geen voorstander van, omdat het dan al donker wordt.

De actie is bedoeld als ondersteuning van Riffijnse activisten die slecht behandeld zouden worden in Marokko. Het gaat om een stille tocht met kaarsen door de stad, die drie uur zou moeten duren.

Maar na eerdere problemen rondom Koerdische demonstraties liet burgemeester Aboutaleb weten dat hij twijfelde of dat hij 's avonds nog demonstraties wilde toestaan, in verband met de veiligheid. De gemeente heeft een begintijdstip van 15:00 uur voorgesteld.

Twee dagen

"Wij hebben inderdaad te horen gekregen dat de gemeente liever niet heeft dat wij om vijf uur verzamelen voor de stille tocht", zegt organisator Abdennatij Benseddik. "Dat krijg je dan twee dagen van te voren te horen, terwijl we een maand geleden het verzoek hebben ingediend."

Benseddik zegt dat hij voor de stille tocht flyers heeft laten afdrukken. "Daarnaast hebben mensen zaterdagmiddag al plannen gemaakt. Het omzetten is niet zo makkelijk gedaan."

Ook wijst de organisatie erop dat de stille tocht met kaarsen 'nu eenmaal plaats hoort te vinden in het donker'.

Veiligheid

De gemeente Rotterdam laat weten dat beide partijen nog steeds met elkaar in gesprek zijn. De tocht zou samenvallen met de invallende duisternis en het vertrekkende winkelpubliek in de stad. Een stille tocht zou de veiligheid zeker niet vergroten, laat een woordvoerder weten.



Het is niet de eerste keer dat Marokkaanse Nederlanders zich in Rotterdam laten horen over de situatie in het noorden van Marokko en de schending van mensenrechten door de overheid. In 2017 en 2018 waren er ook protestmarsen in het centrum. Begin dit jaar werd er gedemonstreerd voor het Marokkaanse consulaat in Rotterdam.