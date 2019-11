Chaos op station Schiedam door werkzaamheden aan het spoor

Reizigers moeten het hele weekend per bus richting Den Haag, of via Rotterdam rezien

Het was ruim van te voren aangekondigd dat vanaf vrijdag tot en met zondag het treinverkeer hinder zou ondervinden van werkzaamheden rond Den Haag. De NS zette bussen in vanaf Schiedam, maar niet iedereen had met vertraging rekening gehouden.

"Ik maak geen vrienden hier", zegt de verkeerregelaar die namens de NS is ingezet. "Mensen leken verrast, maar er hangen al twee weken borden met informatie. Er stond zelfs iemand in de enorme rij die snel naar Schiphol moest."

Na de spits nam de rij wachtende reizigers richting Delft en Den Haag zienderogen af. "Zo'n chaos als vanochtend maak ik niet vaak mee", vertelt een buschauffeur die naar Den Haag pendelt. "Het was druk op de ring en ook in Den Haag zijn er omleidingen rond Moerwijk, kortom vertraging."

Bakkie koffie van de NS

De reizigers die geduldig achter hekken wachten, nemen het over het algemeen gelaten en zwijgend op. "Stressen heeft geen nut", zegt een heer op leeftijd. "Hoe is het toch mogelijk, de NS weet toch hoeveel mensen hier dagelijks vertrekken?", klaagt een mevrouw op weg naar een lunch in Den Haag. "We kunnen niet vliegen met de bus", zegt de chauffeur. Het zonnetje schijnt maar de kou trekt op. "Een bakkie koffie van de NS had wel lekker geweest", zegt een gelaten reiziger.

De werkzaamheden aan het spoor en het vervangend busvervoer vanaf Schiedam duren tot en met zondag.